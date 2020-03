JAKARTA – Syahrini menuliskan cara yang dia lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Insta Storiesnya, Senin (16/3/2020). Akan tetapi, lantaran tulisannya, istri dari Reino Barack dibanjiri nyinyiran netizen.

Hal tersebut lantaran, Syahrini salah menuliskan nama resmi dari penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Syahrini menuliskan kata cofid19, yang seharusnya covid-19.

“#Cofid19 di rumah saja, banyak dzikir ke Allah SWT, execise, eat well, sleep well,” tulis Syahrini mengawali unggahannya.

Wanita 37 tahun ini juga memberikan tips berdasarkan apa yang dia lakukan di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Salah satunya sering mencuci tangan.

“Harus lebay cuci tangan like crazy, it's a must!! pakai anitseptic. Mbak di rumah dan sopir pakai masker sarung tangan. Teknologi serba canggih belajar dari rumah saja. Enggak usah panik apalagi tetap menjaga wudhunya, insya Allah dijaga Allah SWT.Ketemu siapapun enggak usah cepaka cepiki, salamannya ganti pakai gerakan salam nasional,” lanjut Syahrini.

Namun, tak sedikit netizen yang justru fokus dengan kesalahan ketik Syahrini. Hal itulah membuat wanita yang akrab disapa Incess ini menjadi bulan-bulanan di salah satu unggahan akun gosip yang membagikan ulang postingannya.

“Cofid 😂 coffe kali ah,” kata seorang netizen.

“Cofid 😂 itu mungkin masih sodaraan ama julid 😂😂😂 ,” kata netizen yang lain.

Sementara itu ada pula netizen lainnya yang menuding jika pelantun lagu Cintaku Kandas itu sengaja salah menulis kata tersebut. Netizen menduga jika wanita kelahiran Bogor itu hanya mencari perhatian.

“Disengaja nulisnya di salahin biar ada aja yang di up, biar enggak tenggelam, dia kan butuh perhatian nanti kalau ada yang komentar negatif dibilang cemburu. Padahal dianya sendiri yang cari-cari perhatian,” komentar netizen lain untuk postingan Syahrini.

