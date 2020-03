LOS ANGELES – Onward kembali memimpin box office Amerika Utara periode weekend, 13-15 Maret 2020. Namun pendapatan film yang diproduksi Walt Disney ini merosot tajam dari weekend lalu.

Melansir Box Office Mojo, Senin (16/3/2020), Onward memimpin dengan USD10,5 juta atau setara Rp156,2 miliar. Raihan ini menurun 73,1 persen dari minggu lalu yang berhasil mengantongi USD39,1 juta selama 3 hari.

Bukan tanpa sebab, penurunan ini lantaran penjualan tiket di kawasan Amerika Utara nyaris mencapai titik terendah dalam kurun 2 dekade saat akhir pekan.

Variety melaporkan, bioskop di sana hanya berhasil menghasilkan USD55,3 juta pada 13-15 Maret 2020. Sementara periode 15-17 September 2000, momen terendah sebelum ini, penghasilannya menyentuh angka USD54,5 juta.

Baca Juga:

- The Invisible Man Geser Sonic The Hedgehog dari Puncak Box Office

- Mantan Vokalis Sabyan Gambus Resmi Menikah

Onward masih beruntung, sebab tidak ada lagi film yang meraup angka dua digit. Film di posisi runner up, I Still Believe hanya mengantongi USD9,5 juta atau sekira Rp140,9 miliar.

Menyusul di urutan ke-3 ada Bloodshot dengan raihan USD9,3 juta atau senilai Rp138 miliar. Sementara itu The Invisible Man yang pada pekan lalu menempati posisi 2 harus berlapang dada turun ke ranking 4.

Berikut Okezone merangkum 10 peringkat film di kawasan Amerika Utara periode 13-15 Maret 2020 dikutip dari Box Office Mojo.

1. Onward-USD10,5 juta (Rp156,2 miliar)

2. I Still Believe-USD9,5 juta (Rp140,9 miliar)

3. Bloodshot-USD9,3 juta (Rp138 miliar)

4. The Invisible Man-USD6 juta (Rp89 miliar)

5. The Hunt-USD5,3 juta (Rp78,9 miliar)

6. Sonic The Hedgehog-USD2,5 juta (Rp38,2 miliar)

7. The Way Back-USD2,4 juta (Rp35,8 miliar)

8. The Call of the Wild-USD2,2 juta (Rp33,2 miliar)

9. Emma-USD1,3 juta (Rp20,3 miliar)

10. Bad Boys for Life-USD1,1 juta (Rp16,3 miliar)

(LID)