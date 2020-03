NEW DELHI - Amitabh Bhachchan ikut mengimbau publik untuk berhati-hati di tengah penyebaran virus korona. Melalui sejumlah rangkaian tweet di Twitter, Big B meminta masyarakat untuk selalu waspada.

"COVID-19 .. be safe .. be careful .. (COVID-19 .. tetap aman .. hati-hati) 🙏," tulis Amitabh Bhachchan di Twitternya pada 13 Maret 2020.

Selain itu, Amitabh Bhachchan juga sempat menulis sepenggal puisi tentang korona. Ia mengunggah video berdurasi hampir semenit lebih itu di Twitter.

Amitabh Bhachchan juga melakukan syuting khusus untuk membantu mengingatkan masyarakat betapa bahayanya korona dan bagaimana mencegah penyebarannya.

"Siap-siap untuk advokasi pencegahan yang diperlukan untuk COVID-19. Ini untuk UNICEF dan Kementerian Kesehatan India," ungkap Amitabh Bhachchan.

