JAKARTA - Meisya Siregar dan keluarga menerapkan self isolation, atau mengisolasi diri sendiri di saat Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi korona (Covid-19). Sebisa mungkin Meisya Siregar dan keluarga tak melakukan aktivitas di luar rumah.

"Happy #selfisolation everyone! Kita mah di suruh stay home paling happy," ujar Meisya Siregar di akun Instagram miliknya.

Meski berat, Meisya Siregar dan keluarga menjalani isolasi diri dengan suka rela. Mengisolasi diri adalah langkah bijak untuk menghindari penyebaran virus korona.

"Sebenernya pengen juga kabur bentar ke mall, tapi berat banget. Better stay home for our own safety ya. Stay as much as u can. Enggak perlu, ya ga usah ke publik area," sambung Meisya.

Agar tak bosan berada di dalam rumah, Meisya Siregar pun bermain dengan ketiga anaknya. Mengisolasi diri juga bisa menjadi waktu berkualitas bersama keluarga. "Berkegiatan yang seru sama keluarga jadi tambah berkualitas. Mari sama sama kita putus mata rantai penyebaran virus korona," tutup Meisya Siregar.