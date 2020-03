JAKARTA - Aktris Rianti Cartwright mengaku, merasakan ngidam tak biasa di kehamilan perdananya. Dia mengaku, sempat beberapa kali menginginkan berbagai camilan khas Sunda.

“Enggak tahu kenapa, aku ngidam jajanan pasar khas Sunda yang terkadang memang sulit ditemukan di Jakarta, seperti bandros dan odading,” ungkapnya seperti dikutip dari vlog #CasRiStory Answer Question About Their Pregnancy and Fertility Journey, Selasa (10/3/2020).

Meski sulit mendapatkan berbagai jajanan pasar itu, namun aktris 36 tahun itu cukup beruntung karena sang tante membuatkan bandros untuknya. Bahkan, dia membeli beberapa cetakan bandros secara daring untuk bisa membuat camilan tersebut.

Tak hanya Rianti Cartwright, ngidam juga dialami oleh sang suami, Cassanova Alfonso. Pria yang akrab disapa Cas tersebut mengaku, ngidam nasi goreng beberapa kali dalam seminggu.

Baca juga: 9 Tahun Menanti, Rianti Cartwright Umumkan Kehamilan Pertama

“Jadi, di awal kehamilan Rianti, gue ngidam nasi goreng. Itu bisa makan nasi goreng lima kali dalam seminggu. Beda-beda lagi jenis nasi gorengnya,” kata Cas.

Rianti Cartwright mengandung buah hatinya setelah menunggu selama 10 tahun. Kehamilan tersebut didapatkan sang aktris, setelah menjalani beberpa kali program bayi tabung.*

Baca juga: Batalkan Pernikahan, Sule: Gue Pengin Anak-anak Bahagia

(SIS)