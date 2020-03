JAKARTA - Prilly Latuconsina menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang mendapat kesempatan spesial untuk menghadiri acara gala premiere film terbaru dari Disney, Mulan.

Dalam acara yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 8-9 Maret 2020 itu, Prilly Latuconsina berkesempatan mewawancarai orang-orang penting di balik pembuatan filmnya. Prilly bertemu dengan Niki Caro, sang sutradara, dan juga beberapa pemain lain seperti Yifei Liu, Jet Li, dan Donnie Yen.

"Sebagai penggemar Disney, saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan Mulan. Kesempatan ini sangat spesial bagi saya karena tidak hanya dapat menyaksikan lebih dulu film yang sudah saya nantikan ini, tetapi juga dapat menggali lebih dalam tentang Mulan bersama sang sutradara serta para pemainnya," kata Prilly Latuconsina dalam siaran pers yang diterima Okezone.

Mulan sendiri merupakan sebuah karya animasi klasik dari Disney yang dikemas ulang dalam suguhan teknologi live-action. Film ini merupakan film favorit Prilly sejak kecil.

"Mulan adalah film Disney klasik favoritku sejak kecil. Film live-action Disney Mulan menyajikan suatu kisah yang penuh makna terutama dalam hal perjuangan dan sangat menginspirasi. Film ini meyakinkanku bahwa di masa kini, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan as long as we believe in ourselves! Pesan yang aku dapatkan dari film Mulan adalah strong is the new beauty," paparnya.

Film Mulan sendiri rencananya akan tayang pada tanggal 25 Maret 2020.

(LID)