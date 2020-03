JAKARTA – Dewi Sandra mengunggah foto area Kakbah yang ditutup melalui Instagram pribadinya, Jumat (6/3/2020). Melengkapi unggahannya itu, aktris berhijab tersebut menuliskan sebuah keterangan yang cukup panjang untuk foto tersebut.

“Untuk sebagian dari kita mungkin, ini biasa-biasa saja dan untuk sebagian mungkin ini termasuk ujian dari Allah untuk kami semua. Juga masih ada berbagai kemungkinan interpretasi persepsi lain diantaranya,” tulis Dewi Sandra dalam keterangan fotonya.

Bagi Dewi Sandra, penutupan area Kakbah merupakan bukti dari manusia merupakan makhluk yang lemah dan bodoh. Dewi pun beraharp semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan manusia.

“Tetapi untuk diri ini, setiap kejadian adalah tanda bahwa manusia hanyalah mahluk yang lemah, lemah-selemahnya serta bodoh-sebodohnya. Semoga Allah dengan segala kebijaksanaanNya mengampuni semua dosa-dosa dan izinkan kami untuk bertobat, memperbaiki dan mendekatkan diri kepadaNya... 😓🤲🏼,” lanjut istri dari Agus Rahman ini.

Saat Masjidil Haram ditutup, namun Dewi Sandra tetap bersyukur. Sebab, ada kegiatan tawaf di lantai dua dan tiga. Namun kini, Masjidil Haram telah dibuka kembali. Aktris 39 tahun ini juga mengajak masyarakat yang khususnya bergama Islam untuk berdoa.

“Insha Allah ini sementara dan mudah-mudahan engga permanen. Kita berdoa Allah melembutkan hati kami semua atas segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambaNya dan nikmat terbesarNya, terindahNya adalah iman,” sambung Dewi Sandra.

Di akhir tulisannya, pemain sinetron Catatan Hati Seorang Istri ini menuliskan kalimat yang cukup menohok. “If there is none left (jika tidak ada yang tersisa), selesailah kita,” tutup Dewi Sandra.