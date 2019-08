JAKARTA – Dewi Sandra mengungkapkan rasa syukurnya menjadi istri Agus Rahman. Hal tersebut dituliskan Dewi di keterangan foto yang dia unggah di Instagram, Selasa (27/8/2019).

Dalam foto yang diabadikan ketika keduanya menjalankan ibadah haji itu, Dewi tampak mengenakan kerudung berwarna hitam. Sebuah kacamata hitam pun dikenakan untuk menghalangi matanya terkena paparan sinar matahari.

Sementara itu, sang suami tampak berbalutkan sorban berwarna putih di kepalanya. Pria yang menikahi Dewi Sandra pada 2011 lalu itu tersenyum menandakan kebahagiaannya.

“I’m super glad i experienced this journey with you.... i couldn’t have asked for a better partner (Saya sangat senang bisa melakukan perjalanan ini denganmu. Tidak ada partner lain yang lebih baik selain kamu),” tulis wanita berhijab itu.

Melanjutkan keterangan foto tersebut, wanita 39 tahun itu mengungkapkan sifat baik yang dimiliki oleh suaminya. Menurut Dewi, Agus merupakan sosok yang dapat menenangkannya di berbagai kondisi.

"Ketika istrinya enggak ada, dicariin terus. Ketika istrinya pegal-pegal, dipijetin. Ketika istrinya ngilangin dompet, ditenangkan (Alhamdulillah ketemu lagi 😖)," cerita Dewi Sandra. "Ketika istrinya enggak mau makan, ditraktir makanan yang disuka. Ketika istrinya resek, masih disayang. Ketika istrinya masih banyak kekurangan dimaafkan. Ketika istrinya bingung diambil tangannya dan diimamkan," lanjutnya. Tak lupa, wanita kelahiran Rio de Janeiro itu pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami. Dia memanjatkan doa terbaik untuk imam dalam hidupnya itu. "Terima kasih sayang, semoga Allah menjaga, membalas, dan merahmatimu dengan hidayah, keberkahan dan ketakwaan sehingga kamu termasuk hamba yang Allah ridhoi🖤," tutup Dewi Sandra. Lewat unggahan tersebut, Dewi Sandra pun panen doa dari netizen. Beberapa selebritis seperti Happy Salma dan Indadari, mantan istri Caesar pun berharap kebaikan datang untuk Dewi Sandra. "Bahagia nya selalu kalian berdua😍kamu baik dan pasti dapat pendamping yang terbaik🌸," tulis Happy Salma. "Semoga langgeng sampai surga, aamiin Ya Rabb 🤗🤗," doa Indadari.