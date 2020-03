SEOUL - Suho EXO dijadwalkan merilis album debut solo, pada 30 Maret 2020, sekitar pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Penyanyi 28 tahun itu akan merilis mini album bertajuk 'Self Potrait'.

SM Entertainment yang menaungi Suho memaparkan mini album pemilik nama lengkap Kim Junmyeon itu akan berisi enam lagu. Menariknya, aktor Rich Man tersebut terlibat aktif dalam memproduksi lagu-lagunya dalam album tersebut.

SM Entertainment mengunggah teaser mini album Suho tersebut lewat akun Twitter resmi EXO. Dalam teaser bernuansa abu-abu itu, sang idol tampak menundukkan wajahnya. "Nantikan album ini," ujar akun Twitter EXO tersebut, Jumat (6/3/2020).

Sebelumnya, Suho pernah merilis hits solo berjudul Curtain, pada 2017. Namun SM Entertainment mengklaim, 'Self Potrait' menjadi karya perdana leader EXO tersebut sebagai penyanyi solo.

Baca juga: Suho Jadi Member ke-3 EXO yang Debut Solo

Dengan dirilisnya album mini tersebut, Suho menjadi member ketiga EXO yang merilis karya solo. Sebelumnya, Chen merilis mini album 'April and Flower', pada 8 Maret 2019. Sedangkan Baekhyun meluncurkan 'City Lights' pada April 2019.

Di dunia akting, Suho EXO diketahui baru saja merampungkan serial How Are You Bread. Ia juga diketahui mengisi original soundtrack untuk drama tersebut bertajuk Sedansogu.*

Baca juga: Idap Tumor Tiroid, Thalita Latief: Aku Syok