JAKARTA – Sebulan setelah kepergian Zefania Karina Claproth untuk selamanya, Karen Pooroe masih berkutat dalam duka mendalam. Lewat serangkaian unggahannya di Instagram, dia menyuarakan kerinduan mendalam pada sang putri.

Lewat Instagram, Karen membagikan video pertemuannya dengan mendiang sang putri di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada 31 Oktober 2019. Dia mengaku, pertemuan itu terjadi sekitar 2 bulan setelah terpisah dari putrinya.

“Sayang, jemput Mammie. Mammie mau sama Zefi saja nak!!” kata Karen Pooroe dalam unggahannya di Instagram, Senin (2/3/2020).

Dalam unggahan sebelumnya, penyanyi jebolan Indonesia Idol itu membagikan foto kolase putrinya saat masih balita. “Zefi, I want to be with you right now (Zefi, aku ingin bersamamu sekarang). Sesak sekali dada ini, nak. Sweet Lord please, help me (Oh Tuhan, tolong aku),” katanya melengkapi unggahannya.

Baca juga: Jika Terbukti Berbohong, Arya Claproth Siap Dihukum Mati

Sementara pada unggahan lainnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu membayangkan ketika putrinya beranjak dewasa. Dia menilai, akan banyak pihak yang terpesona dengan kecantikan paras dan kebaikan hatinya.

Karen Pooroe kembali meratapi kepergian putrinya dengan mengatakan, “Sayang, Mammie harus hidup bagaimana? Sekarang kau sudah menjadi malaikat pelindungku. Terbanglah dengan sayapmu. Malaikat yang paling cantik di surga.” Zefania Carina meninggal dunia pada 7 Februari 2020. Dia diduga terjatuh dari lantai 6 apartemen yang ditinggalinya bersama sang ayah, Arya Satria Claproth. Karen yang merasa janggal dengan kematian sang putri pun meminta untuk dilakukan autopsi.* Baca juga: Salmafina Sunan Akui Orangtua Belum Terima Keputusannya Pindah Agama