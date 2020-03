JAKARTA - Selebgram Salmafina Sunan mengaku, keputusannya untuk berpindah agama tak mudah diterima kedua orangtuanya, Sunan Kalijaga dan Heidy Sunan.

Bahkan, dia menyebut, keputusan itu membuat hati kedua orangtuanya hancur. Hal itu diungkapkan Salmafina saat seorang warganet bertanya bagaimana dia membuat orangtuanya merestui keyakinan barunya.

"Ibu dan ayahku juga belum terima banget kok (aku pindah agama)," katanya seperti dikutip dari Story Instagram pribadinya, pada Minggu malam (1/3/2020).

Salmafina Sunan menilai, setiap orangtua pasti akan terluka ketika anaknya berpindah agama. Namun cara terbaik mengobati luka itu adalah dengan memberikan waktu kepada orangtuanya. "Hancur pasti mereka."

Baca juga: Lewat Unggahan Ini, Salmafina Sunan Tanggapi 'Perjodohan' dengan Bule Muslim

Agar orangtua bisa menerima keputusannya, Salmafina menunjukkan bisa menjadi pribadi lebih baik dalam keyakinan baru. Selebihnya, dia menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan.

"Girl, He will take care your family. Pray for them. (Girl, Tuhan akan jaga keluargamu. Berdoalah untuk mereka)," ungkapnya menambahkan.

Dalam wawancaranya dengan Okezone pada 26 Desember 2019, Sunan Kalijaga sempat mengungkapkan momen terberat saat mengetahui putrinya sudah berpindah agama. Dia sempat merasa marah dan sedih.

Perlu waktu seminggu bagi Sunan Kalijaga memikirkan apa yang terjadi dengan putri sulungnya itu. Namun kemudian dia memilih berserah sembari mengintrospeksi diri.

Baca juga: Harapan Istri Pertama Andai Kiwil Menikah Lagi

“Diambil hikmahnya saja. Bahwa perjalanan hidup manusia tak selalu mulus. Akan ada cobaan yang membawa kita naik tingkat dan menjadi manusia lebih baik,” ujarnya.*