LOS ANGELES – Live action Sonic The Hedgehog berhasil mempertahankan juara box office kawasan Amerika Utara periode weekend, 21-23 Februari 2020. Film yang dibintangi Jim Carrey ini unggul tipis dari sang pendatang baru, The Call of the Wild.

Sonic The Hedgehog mengantongi USD26,3 juta atau setara Rp366 miliar di pekan kedua penayangannya. Angka ini menurun 54,7 persen dari pendapatannya minggu lalu yang meraih USD58 juta. Raihan ini menjadikan Sonic The Hedgehog menjadi film video game terlaris dalam sejarah industri film menurut CNBC.

Baca Juga:

Raih Rp779 Miliar, Sonic the Hedgehog Singkirkan Birds of Prey dari Puncak Box Office

Tampilan Baru Sonic the Hedgehog Berhasil Puaskan Fans

Menyusul di posisi runner up, kisah anjing bernama Buck di film The Call of the Wild meraih USD24,8 atau setara Rp345,4 miliar. Ini menjadi pembukaan yang baik di pekan perdana penayangan film yang dibintangi Harrison Ford.

Sementara itu mantan kekasih Joker, harus berpuas diri turun satu peringkat. Birds of Prey berada di posisi tiga dengan pendapatan USD7 juta.

Selain review tersebut, Okezone juga telah merangkum 10 peringkat film yang dilansir dari Box Office Mojo periode 21-23 Februari 2020. Baca Juga: Atta Halilintar Pamer Badan kekar, Netizen Fokus ke Bercak Merah di Punggung Rossa Gantikan Posisi BCL Jadi Juri di Grand Final Indonesian Idol

1. Sonic The Hedgehog- USD26,3 juta (Rp366 miliar) 2. The Call of the Wild- USD24,8 (Rp345,4 miliar) 3. Birds of Prey- USD7 juta (97,4 miliar) 4. Brahms: The Boy II- USD5,9 juta (Rp82,1 miliar) 5. Bad Boys For Life- USD5,8 juta (Rp81,5 miliar) 6. 1917- USD4,4 juta (Rp61,2 miliar) 7. Fantasy Island- USD4,1 juta (Rp58,2 miliar) 8. Parasite- USD3,1 juta (Rp43,4 miliar) 9. Jumanji- USD3 juta (Rp41,7 miliar) 10. The Photograph- USD2,8 juta (Rp38,9 miliar)