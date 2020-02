JAKARTA - Rumah tangga pasangan selebriti, Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair yang telah dibina selama 11 tahun lamanya, diketahui sama sekali tak pernah diterpa gosip. Kehidupan keduanya bahkan bisa dikatakan cukup rukun dan harmonis, dan hal itu dapat terlihat secara langsung saat keduanya membagikan momen-momen romantis mereka di akun sosial media masing-masing.

Kini, Ashraf Sinclair diketahui telah meninggal dunia lantaran serangan jantung yang menimpanya. Jenazah Ashraf sendiri diketahui akan dimakamkan bada Ashar sore nanti di San Deigo Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat.

Sebelum Ashraf meninggal, BCL diketahui sempat membagikan resep keharmonisan rumah tangga mereka dihadapan awak media. Kala itu, di acara Meet and Greet dengan para penggemarnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, wanita 36 tahun ini mengungkap bahwa dirinya tak pernah bisa membayangkan hidupnya tanpa sosok sang suami.

Baca Juga: Kalimat Romantis Bunga Citra Lestari untuk Ashraf Sinclair di Momen Ultah

"Kalau masalah sih ya udah 11 tahun (menikah) kan, udah begini-begini, asam garam, kita nggak bohong lah, siapa di sini yang udah pernah menikah selama 11 tahun? Pasti tahu rasanya gimana sih. Bukan hal yang mudah. Tapi selama kita masih punya semangat untuk sama-sama terus, kita sama-sama terus," ungkap BCL kala itu.

"So far sih sampai sekarang aku tidak pernah bisa membayangkan hidupku tanpa Ashraf. Sampai sekarang pandangan aku maaih seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berdua terus diberi kekuatan untuk bisa terus mencinta satu sama lain sampai nanti," sambungnya.

Sementara itu, pelantun Tetaplah Dihatiku ini juga membuktikan bahwa perjuangan dirinya dan Ashraf untuk selalu bisa saling mencintai, tak hanya sekedar kata-kata belaka. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bertahan dalam sebuah mahligai pernikahan hanya karena anak semata.

Dan kata-kata dari BCL dua bulan lalu terbukti benar adanya. Pasalnya, kata-kata tersebut nampak terbukti hari ini, dimana hanya maut yang sanggup memisahkan mereka berdua.

"Selama kita masih punya rasa ingin berjuang satu sama lain, kita akan berjuang terus sih. Prinsip aku gitu, Dari awal juga punya promise untuk tidak, kita jangan pernah bertahan dalam sebuah hubungan just because of anak. Jadi kitanya harus saling cinta," paparnya.

"Karena nggak ada masalah orang tuanya divorce, kita masih bisa membahagiakan anak mungkin caranya berbeda, mungkin nggak perfect, tapi kita selalu bertahan bersama tuh karena kita masih cinta aja satu sama lain, masih mau berjuang. Masalah ada tapi kalo kita masih punya rasa cinta yang besar, komunikasinya terus ada," tandasnya.