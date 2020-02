JAKARTA - Kabar meninggalnya aktor Ashraf Sinclair cukup mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali penyanyi Agnez Mo. Hal itu diungkapkan pelantun Matahariku tersebut di kolom komentar unggahan terakhir istri mendiang, Bunga Citra lestari.

"Nge (nama kecil BCL), OMG Nge. I'm so sorry to hear that (Aku berduka mendengar berita itu). Tadi dengar, aku mengira bohong. Turut berduka ya, Nge," ujar Agnez Mo dalam komentarnya pada Selasa (18/2/2020).

Selain Agnez Mo, deretan rekan selebritis lain juga turut mengucapkan duka cita mendalam mereka untuk suami pelantun Cinta Pertama (Sunny) tersebut. Mereka berharap, BCL bisa kuat melewati momen duka tersebut.

"Unge, ini benaran? Kaget banget mendengar beritanya. Ya ampun, turut berduka cita Unge. Doa terbaik dan sabar ya untuk Unge dan keluarga," kata presenter Dwi Andhika. Ungkapan duka lainnya juga datang dari salah satu vokalis Kahitna, Mario Ginanjar.

"Unge, yang tabah ya. Gue dan segenap keluarga Kahitna mendoakan tempat yang terbaik buat Ash. Sending you our prayers," ungkap Mario. Ashraf Sinclair meninggal dunia di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/2/2020), sekitar pukul 03.40 WIB. Aktor 40 tahun itu diketahui mengembuskan napas terakhirnya akibat mengalami serangan jantung.*