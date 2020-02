JAKARTA – Lyodra, Ziva dan Tiara berhasil menjadi Top 3 Indonesian Idol season X dan kini tengah bersaing maju ke grand final. Tampil pada Senin, (17/2/2020) pukul 21.00 WIB, mereka mencoba menunjukkan kemampuan terbaik.

Ketiganya telah melalui jalan panjang sebelum kini berhasil menjadi 3 terbaik kontestan Indonesian Idol season X. Sebelum menikmati aksi mereka di babak Top 3, tidak ada salahnya untuk mengingat kembali awal mula penampilan para kontestan ini di babak audisi.

1. Lyodra

Lyodra Ginting berhasil memukau para juri di babak audisi lewat teknik vokal whistle. Saat jebolan grup Di Atas Rata-Rata ini menyanyikan I Will Never Love Again milik Lady Gaga di bagian akhir, suaranya melengking layaknya peluit.

Meski memiliki teknik menyanyi mumpuni, tak jarang Lyodra mendapat kritik dan dianggap kurang menghayati lagu. Masukan dari juri menjadi pemicu gadis 16 tahun ini untuk terus berjuang hingga kini masuk Top 3 Indonesian Idol.

Jauh sebelum menjadi finalis Indonesian Idol, gadis asal Medan itu sudah gemar mengikuti lomba menyanyi sejak berusia 7 tahun. Bahkan ia pernah mengukir prestasi di Festival Sanremo Junior 2007 di Italia dan berhasil menjadi juara satu. Ia mengalahkan 22 peserta dari 18 negara.

2. Tiara Tiara Anugrah mencuri perhatian Judika di babak audisi Indonesian Idol. Datang jauh dari Jember, Jawa Timur, Tiara tak mengecewakan masyarakat daerahnya, termasuk Anang Hermansyah yang memberikan penilaian positif pada gadis 18 tahun ini. Seperti halnya Lyodra, Tiara Anugrah juga memiliki catatan prestasi di luar Indonesian Idol. Ia dipercaya menjadi peraga busana dari Jember Fashion Carnaval bertemakan Korea Selatan pada penutupan Asian Games 2018. 3. Ziva Di awal audisi, Ziva Magnolya memiliki ciri khas dengan rambut cepol di sisi kanan dan kiri, sehingga Ari Lasso menamainya, ‘Rambut Pentol’. Selain itu, perempuan berstatus mahasiswi ini dikenal memiliki karakter vokal yang kuat. Bahkan di mata Maia Estianty, Ziva layak menjadi juara karena dianggap mampu menaklukan nyaris semua tantangan di Indonesian Idol. “Kalau enggak ada vote-vote, saya pilih kamu juara satu loh," kata Maia. Bukan hanya Maia, sederet artis ternama mancanegara juga mengakui kemampuan Ziva Magnolya. Ia mengaku di follow di Instagram oleh Jordin Sparks, juara satu American Idol 2007. Sang Captain Marvel, Brie Larson bahkan sampai memposting video di mana Ziva tengah bernyanyi.