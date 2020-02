JAKARTA - Rachel Amanda memang sudah membantah kedekatannya dengan Ardhito Pramono. Namun dia tidak menampik bahwa fisik Ardhito memenuhi kriteria pria idamannya.

“Secara fisik, iya,” ungkap aktris 25 tahun itu saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Bagi Rachel Amanda yang menyukai pria berkacamata, Ardhito Pramono jelas sangat sesuai dengan kriterianya. “I have something, a boy with glasses (Aku suka pria yang pakai kacamata),” tuturnya.

Kendati demikian, Rachel Amanda mengisyaratkan ada sifat yang tidak dia suka dari Ardhito Pramono. Hal inilah yang tampaknya membuat mantan aktris cilik itu memilih untuk tetap berteman dengan pria 24 tahun itu.

“Dhito adalah teman yang menyenangkan. Enak saja kalau sama dia gitu,” ujarnya.*

(SIS)