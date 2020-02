JAKARTA – Parasite berhasil memenangkan ajang Oscar 2020. Film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho ini memboyong tropi dari 4 kategori yakni Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay dan International Feature Film (Foreign Language Film).

Parasite sendiri digarap dengan budget yang cukup minimal. Film yang dirilis pada 2019 lalu ini memakan biaya USD 11 juta atau setara dengan kurang lebih Rp150,3 miliar.

Untuk total pendapatan dari film bergenre dark comedy thriller ini mencapai kurang lebih USD166 juta. Pendapatan tersebut diperoleh secara global yang meliputi wilayah Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin serta Asia Pasifik.

Parasite sebenarnya bukanlah film yang digadang-gadang meraih Best Picture dalam Piala Oscar 2020. Dua film lainnya yang termasuk jadi saingan ketat Parasite yaitu Joker dan 1917.

Joker menjadi nominasi terbanyak untuk 11 kategori. Film garapan Todd Phillips ini menjadi nominasi dari kategori Aktor Terbaik, Musik Orisinil Terbaik, Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Skenario Terbaik, Sinematografi Terbaik, Tata Suara Terbaik, Desain Kostum Terbaik, Penyutingan Film Terbaik,Tata Rias Terbaik serta Penyuntingan suara terbaik.

Dari 11 kategori tersebut, Joker hanya berhasil membawa pulang 2 Piala Oscar. Piala tersebut merupakan kategori dari Aktor terbaik untuk Joaquin Phoenix serta Musik Orisinil Terbaik untuk Hildur Guonadottir.

Sementara itu, film 1917 sendiri sebelumnya telah memenangkan dua penghargaan sebelumnya. Dua penghargaan tersebut yaitu Golden Globes 2020 serta ajang Producers Guild Awards 2020 Film garapan Sam Mendes ini meraih penghargaan sebagai Best Motion Picture – Drama di Golden Globes 2020. Sementara itu, untuk ajang Producers Guild Awards 2020, 1917 memenangkan kategori Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures.