LOS ANGELES – Raline Shah menjadi salah satu artis Indonesia yang beruntung bisa menghadiri after party Oscar 2020. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, artis kelahiran Medan ini berswafoto dengan bintang Parasite.

Mengawali fotonya, Raline Shah memegang piala Oscar yang ternyata milik Bong Joon Ho, sutradara yang meraih Best Directing di Academy Awards ke-92 itu.

Menyusul foto berikutnya, Raline Shah seakan memperlihatkan keakraban dengan Bong Joon Ho. Ia mengganti piala itu dengan barang lain.

“Meminjam piala Bong Joon Ho, sehingga ia akhirnya memegang kipas angin. Sungguh kemenangan yang epic untuk film Parasite,” tulis Raline, 10 Februari kemarin.

Selain Bong Joon Ho, Raline Shah juga mengabadikan video dengan Choi Woo Sik. “Hai, sapalah penggemarmu di Indonesia,” pinta Raline.

Aktor 29 tahun itu langsung menyapa dan mengikuti ucapan Raline berbahasa Indonesia.

“Apa kabar?” kata Choi Woo Sik.

Potret lain menggambarkan keakraban Raline dengan aktris Parasite seperti Park So Dam, Cho Yeo Jeong dan Jang Hye Jin. Ia juga menunjukkan kegembiraan sang aktor utama, Song Kang Ho saat memegang patung Oscar tersebut.

Film Parasite di Academy Awards yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles Amerika Serikat, 9 Februari lalu meraih empat kemenangan dari enam nominasi. Raihan itu diantaranya Best Picture, Best Original Screenplay, Best International Picture, dan Best Directing.