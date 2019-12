JAKARTA - Raline Shah mendapat kesempatan untuk berfoto bersama dengan aktor Hollywood Will Smith. Melalui akun Instagram pribadinya, Raline pun membagikan foto-foto tersebut.

Dalam foto pertamanya dengan Will Smith, Raline Shah tampaknya belum siap untuk berpose. Meskipun demikian, perempuan asal Medan ini sepertinya sangat terkesan dengan momen tersebut. Melihat sosok Will Smith, Raline teringat dengan situasi komedi yang berjudul The Fresh Prince of Bel Air yang dibintangi aktor 51 tahun itu. Acara itu sendiri ditayangkan melalui saluran televisi NBC di tahun 1990-an.

"Tidak peduli aku terlihat seperti burung merpati yang tersedak. Saya bertemu dan tertawa dengan The Fresh Prince of Bel Air dan itu momen yang besar bagi anak 90-an," tulis Raline Shah dalam keterangan fotonya.

Dalam foto itu, Raline Shah yang mengenakan dress hitam dan dilapisi dengan sebuah outer tampak tengah menjulurkan lidahnya. Aksi Raline pun disambut dengan tawa Will Smith yang tampak terhibur dengan ekspresi Raline.

Tak hanya dengan Will Smith, Raline Shah juga berfoto dengan aktor dan aktris Hollywood lainnya yaitu Niki Zefanya dan Tom Holland. Momen kebersamaan itu sendiri diabadikan saat Raline ikut menghadiri premier film Spies in Disguise di The El Capital Theatre, Los Angeles. "Bersenang-senang dengan mereka di premier @spiesindisguise di Hollywood," tutup Raline Shah. Baca juga: Iis Dahlia Akui Suaminya Pilot Garuda yang Bawa Harley Davidson Selundupan Spies in Disguise senduri dijadwalkan tayang perdana bertepatan dengan perayaan Natal pada 25 Desember 2019. Film ini dibintangi oleh Will Smith dan Tom Holland. Raline Shah menjadi salah satu orang yang beruntung dapat menghadiri premier Spies in Disguise serta bertegur sapa dengan para pemain. Tak sedikit netizen yang lantas ingin menjadi Raline Shah. "Mantap nih kak Raline mainnya jauh, nitip salam buat semuanya ya kakak," ujar salah seorang warganet. "Oke google, 'cara menjadi Raline Shah'," komentar netizen yang lain saat mengomentari foto Raline Shah dan Will Smith.