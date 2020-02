LOS ANGELES – Brad Pitt berhasil mendapatkan Piala Oscar dalam ajang Academy Awards ke-92 yang berlangsung di Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles. Saat menyampaikan pidato kemenangannya, mantan suami Angelina Jolie itu menyinggung soal sidang pemakzulan Donald Trump yang dianggap menghalangi kesaksian mantan penasihat keamanan nasional, John Bolton.

“Mereka (The Academy) memberi tahu saya bahwa saya hanya punya waktu 45 detik di panggung ini, yang mana 45 detik itu lebih banyak dari yang diberikan Senat kepada John Bolton minggu ini,” ujar Brad Pitt seperti dilansir Variety, Selasa (11/2/2020).

Selain menyinggung soal sidang pemakzulan Trump, Brad Pitt juga memuji sutradara Quentin Tarantino. Berkat Once Upon a Time in Hollywood arahan Tarantino, Brad Pitt akhirnya mendapatkan piala Oscar pertamanya sebagai aktor.

“Tarantino, anda original (asli), anda satu-satunya. Industri film akan menjadi tempat yang jauh lebih kering tanpamu,” kata Brad Pitt.

Brad Pitt menerima piala Oscar 2020 berkat aktingnya sebagai Cliff Both dalam film Once Upon A Time in Hollywood. Film tersebut membawa Brad Pitt menjadi aktor pendukung terbaik dalam Academy Awards 2020.

Sebelumnya, Brad Pitt juga mendapatkan penghargaan lewat film yang sama dalam Golden Globes 2020. Dalam penghargaan tersebut, Brad Pitt juga menang dalam kategori yang sama dengan yang dia terima di Oscar.

