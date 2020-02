SEOUL - Film asal Korea Selatan, Parasite berhasil memboyong 4 piala Oscar dalam ajang Academy Awards yang digelar pada Minggu, 9 Februari 2020 waktu setempat. Parasite berhasil memenangkan kategori Best Picture, Original Screenplay, Directing dan International Feature Film.

Untuk kategori Best Picture, Parasite menjadi film tak berbahasa Inggris pertama yang berhasil memenangkan kategori ini sepanjang sejarah Oscar. Bong Joon Ho juga menjadi sutradara Korea pertama yang menang di Oscar.

Masyarakat Korea Selatan jelas bangga dan berbahagia atas pencapaian bersejarah Parasite ini. Berbagai ucapan selamat diutarakan masyarakat Negeri Ginseng untuk Choi Woo Shik cs.

Park Seo Joon, yang merupakan teman baik Choi Woo Shik sekaligus cameo Parasite, mengunggah video pengumuman pemenang Best Picture. Dalam video singkat itu, dapat terdengar suara teriakan bahagia aktor Hwarang tersebut.

"Ini gila," tulis Seo Joon di Instagram.

Seo Joon juga mengunggah satu postingan khusus untuk Choi Woo Shik. "Sejujurnya, aku melihatmu menangis," ungkapnya.

Sementara Hyeri "Girl's Day" mengunggah salah satu adegan film Parasite dengan menambahkan keterangan foto, "Sangat terharu."

Aktris Gong Hyo Jin yang juga ada di Amerika mengunggah sejumlah fotonya bersama para pemain dan sutradara Parasite. "Hore," seru Gong Hyo Jin.

Sooyoung SNSD tak mau ketinggalan. Bintang Tell Me What You Saw itu mengungkapkan rasa bangganya pada Bong Joon Ho dan Parasite yang sudah mengharumkan nama Korea di kancar internasional.

"Sutradara Bong Joon Ho, terima kasih karena telah memberi kami pengalaman luar biasa, bahkan di luar film," ungkap Sooyoung.

Orang nomor satu Korea Selatan, Presiden Moon Jae In juga turut merayakan capaian luar biasa Parasite tersebut. Moon Jae In berjanji untuk mendukung industri film Korea Selatan sehingga dapat berkembang lebih baik lagi.