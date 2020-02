LOS ANGELES - Sutradara Taika Waititi akhirnya berhasil membawa pulang Piala Oscars pertamanya. Sutradara asal Australia tersebut menang dalam kategori Best Adapted Screenplay lewat filmnya, Jojo Rabbit.

Taika Waititi memenangkan kategori tersebut usai mengalahkan lawan-lawan sulit seperti Steven Zaillian dari The Irishman, Todd Phillips dan Scott Silver dari Joker, Greta Gerwig dari Little Women, dan Anthony McCarten dari The Two Popes.

Saat menerima Piala Oscars pertamanya, Taika Waititi mengucapkan terima kasih kepada sang ibu. Tanpa ibunya, ia merasa tak akan pernah bisa menciptakan naskah skenario untuk film Jojo Rabbit.

"Terima kasih telah menjadi ibuku dan berbagai alasan lainnya. Terima kasih telah memberikanku buku yang akhirnya bisa aku adaptasi ini. Film ini tidak akan pernah tercipta jika kamu tidak melakukan itu," ucapnya.

Dalam film Jojo Rabbit, Taika Waititi banyak bekerja sama dengan aktor-aktor cilik. Tak heran jika dalam pidato kemenangannya, Taika mendedikasikan kemenangannya untuk para aktor kecil yang berkolaborasi dengannya. "Ini sungguh luar biasa. Aku mendedikasikan ini untuk semua anak-anak kecil di seluruh dunia yang ingin melakukan seni, berdansa, dan menulis cerita. Kita semua adalah pencerita sesungguhnya dan kita bisa mewujudkannya di sini," tutupnya.