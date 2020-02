LOS ANGELES - Academy Awards ke-92 telah selesai digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 9 Februari 2020 waktu setempat. Oscar 2020 menghadirkan banyak kejutan, mulai dari momen red carpet, pidato kemenangan para pemenang, hingga kesuksesan film Parasite.

Film asal Korea Selatan itu berhasil membawa pulang penghargaan Best Picture, Best Original Screenplay, dan Best International Feature. Bahkan sang sutradara, Bong Joon Ho juga sukses menjadi Best Directing.

Anda penasaran dengan daftar pemenang nominasi lainnya? Berikut ini Okezone sajikan daftar lengkap pemenang Piala Oscar 2020.

Best Picture: Parasite

Best Actor: Joaquin Phoenix - Joker

Best Actress: Renee Zellweger - Judy

Best Supporting Actor: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

Best Supporting Actress: Laura Dern - Marriage Story

Best Directing: Bong Joon Ho - Parasite

Best Animated Feature: Toy Story 4

Best Animated Short: Hair Love

Best Adapted Screenplay: Jojo Rabbit

Best Original Screenplay: Parasite

Best Cinematography: 1917

Best Documentary Feature: American Factory

Best Documentary Short Subject: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Best Live Action Short Film: The Neighbour's Window

Best Film Editing: Ford v Ferrari

Best Sound Editing: Ford v Ferrari

Best Sound Mixing: 1917

Best Production Design: Once Upon a Time in Hollywood

Best Original Score: Joker

Best Original Song: (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman

Best Makeup and Hairstyle: Bombshell

Best Costume Design: Little Woman

Best Visual Effects: 1917

Best Internasional Feature Film: Parasite

