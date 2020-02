LOS ANGELES - Oscar 2020 benar-benar menjadi ajang mencatat sejarah untuk Parasite. Film yang dirilis pada 2019 itu mencatat sejarah sebagai film non-Hollywood pertama yang memenangkan kategori Best Picture.

Parasite mengalahkan film-film hits Hollywood lainnya, yakni Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Two Popes, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, dan Marriage Story.

"Aku speechless. Kami tak pernah membayangkan ini akan terjadi. Kami sangat bahagia. Aku merasa seolah momen yang tepat dalam sejarah sedang terjadi saat ini," tutur Kwak Sin Ae, produser Parasite dalam pidato kemenangannya.

Kemenangan Parasite sebagai Best Picture disambut meriah oleh semua yang memadati Dolby Theatre, Los Angeles, tempat Oscar 2020 digelar. Semua hadirin memberikan standing ovation mereka untuk Bong Joon Ho cs.

Semua yang terlibat di Parasite naik ke atas panggung. Tak hanya Bong Joon Ho dan Kwak Sin Ae, para pemain utama seperti Choi Woo Sik, Park So Dam dan Song Kang Ho, juga ikut naik ke panggung menerima piala kemenangan mereka.

"Aku ingin mengucapkan terima kasih dan hormatku pada semua member The Academy karena membuat keputusan ini. Terima kasih," sambung Kwak Sin Ae.

Total, Parasite membawa pulang 4 piala Oscar dari 6 kategori yang menominasikan mereka. Selain Best Picture, 3 piala lain datang dari kategori Best Original Screenplay, Best International Picture, dan Best Directing.

