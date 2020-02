JAKARTA – Film Parasite membuktikan kehebatannya dalam ajang Academy Award 2020. Film garapan sutradara Bong John-ho ini memenangkan piala Oscar 2020 untuk kategori Best Picture.

Dengan memenangkan penghargaan ini, Parasite berhasil mengalahkan para kompetitor lainnya yakni Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, Once Upon A Time… In Hollywood.

"Aku tak bisa berkata-kata. Kami tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Kami sangat bahagia. Aku merasa seperti momen yang sangat tepat dalam sejarah terjadi sekarang,” uja Bong John-ho.

Sebelumnya, Parasite juga sudah memenangkan beberapa penghargaan lainnya di Oscar 2020. Beberapa di antaranya yaitu Best Director dan Original Screenplay.

(edh)