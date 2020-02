LOS ANGELES – Joker menjadi film terbanyak yang meraih nominasi dalam ajang Academy Award dan berkesempatan untuk meraih piala Oscar 2020. Film garapan sutradara Todd Philips ini mendapatkan 11 katogori di ajang penganugerahan bergengsi ini.

Film yang diangkat dari cerita komik ini termasuk dalam nominasi best pictures (gambar terbaik), best director (sutradara terbaik), dan best actor (aktor terbaik) untuk Joaquin Phoenix.

Selain itu, Joker juga menjadi nominasi dalam beberapa kategori lainnya.

Tepat berada di bawah Joker, film The Irishman dan Once Upon A Time... In Hollywood dan 1917 bertengger. Ketiga film tersebut masing-masing mendapatkan 10 nominasi di Piala Oscars 2020.

Kemudian, film Marriage Story, Parasite, Little Women dan Jojo Rabbit masuk dalam 6 nominasi. Sementara itu, Ford and Ferarri mendapatkan 9 nominasi.

(edh)