Brad Pitt membuat pernyataan sambutan yang mengejutkan tentang Sutradara Quentin Tarantino di depan para selebritas Hollywood. Aktor 56 tahun yang meraih Piala Oscar 2020 untuk katergori Pemain Pendukung Pria Terbaik dalam Film ‘Once Upon a time in Hollywood” ini menyebut perihal kokain.

“Tarantino ini memang suka ngomong panjang. Dia satu-satunya orang yang saya kenal yang butuh kokain agar berhenti bicara,” ujar Pitt di depan khalayak para selebritas yang hadir.

Ini adalah piala Oscar kedua Brad Pitt. Sebelumnya, ia mendapatkan Oscar setelah memproduseri film 12 Years a Slave. Sebelumnya, Brad Pitt juga membawa pulang piala Golden Globe 2020 untuk aktingnya di film yang sama, Once Upon a Time in Hollywood. Menariknya, Brad Pitt juga memenangkan kategori yang sama, yakni Best Supporting Actor.

Selain Brad Pitt, para nominator yang masuk dalam kategori Best Supporting Actor antara lain : Tom Hanks dalam film A Beautiful Day in the Neighborhood, Sir Anthony Hopkins dalam film The Two Popes, Al Pacino dalam film The Irishman, dan Joe Pesci dalam film The Irishman.

