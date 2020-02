LOS ANGELES - Film Parasite memenangkan penghargaan kategori original screenplay (skenario asli) di perhelatan Academy Awards ke-92. Piala Oscars ini tentu menjadi penghargaan pertama untuk Korea Selatan.

"Kami tidak pernah menulis untuk merepresentasikan negara kami," kata sang sutradara, Bong Joon Ho dalam pidato kemenangannya di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat seperti dikutip dari The Guardian.

"Tapi ini sangat personal untuk Korea Selatan," sambungnya. Bong Joon Ho juga mengucapkan terima kasih kepada istri serta para pemain film Parasite yang ada di hadapannya.

Parasite mengisahkan tentang keluarga licik yang hidup susah kemudian berhasil menyusup ke kehidupan yang lebih kaya. Naskah ditulis oleh Bong Joon Ho dan Ha Ji Woon.

Penghargaan yang diraih Parasite menjadi penghargaan pertama yang mereka dapat dari lima kategori lainnya yakni Best Picture, Directing, Film Editing, Production Design dan International Feature Film.

Parasite sukses mengalahkan nominasi kuat lainnya dalam kategori ini. Di antaranya adalah Once Upon a Time in Hollywood, 1917, dan Marriage Story.