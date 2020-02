LOS ANGELES - Brad Pitt berhasil meraih Piala Oscars dalam kategori aktor pendukung terbaik di Academy Awards ke-92 berkat perannya sebagai Clif Booth di film Once Upon a Time in Hollywood. Pitt sukses mengalahkan nominasi lainnya yaitu Al Pacino, Joe Pesci, dan Anthony Hopkins.

Dilansir Okezone dari The Guardian pada Senin (10/2/2020), Pitt mempersembahkan Piala Oscars-nya untuk anak-anaknya.

"Anak-anakku, yang mewarnai segalanya, aku mengagumimu," ujar Pitt dalam pidato kemenangannya di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika.

Baca juga: Tak Masuk Nominasi, Adam Sandler Sindir Oscars 2020

Film Once Upon a Time in Hollywood sendiri merupakan karya film sutradara Quentin Tarantino. Mengisahkan tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun 1960-an berfokus pada nostalgia golden age Hollywood.

Seperti diketahui, mantan suami Angelina Jolie ini juga telah memenangkan serangkaian penghargaan atas perannya di film tersebut, yakni di aktor pendukung terbaik di Bafta, Golden Globes dan Screen Actors Guild Guild. Namun meraih penghargaan dalam aktor di Oscars adalah pengalaman pertamanya setelah sebelumnya dinominasikan untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam 12 Monkeys dan aktor terbaik dalam film The Curious Case of Benjamin Button dan Moneyball.