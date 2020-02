LOS ANGELES - Adam Sandler absen dari nominasi penerima piala Oscar 2020. Akan tetapi, aktor 53 tahun itu berhasil menyabet piala di ajang Independent Spirit Award yang dihelat di Santa Monica, Amerika Serikat, pada Minggu 9 Februari 2020.

Aktor kelahiran New York itu mendapatkan penghargaan sebagai The Best Man Lead. Penghargaan tersebut dia dapatkan lewat perannya di film Uncut Gems.

Ketika berada di atas panggung, Adam Sandler pun menyuarakan pidatonya. Dia seakan menyindir perhelatan Academy Award 2020.

"Beberapa Minggu yang lalu ketika saya 'dihina' oleh Academy, itu mengingatkan saya ketika belajar di sekolah menengah dan diabaikan untuk kategori superlatif buku tahunan yang paling dicari," ujar Adam Sandler.

Tak hanya itu, Sandler juga membandingkan para nominator Oscars dan nominator pada ajang Independent Spirit Award. "Ketampanan mereka akan memudar pada waktunya, sementara kepribadian independen kita akan bersinar selamanya," tutup Adam Sandler.