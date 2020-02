LOS ANGELES - Adam Sandler masih kesal karena tak masuk dalam nominasi Oscar 2020, kategori apapun. Kekesalan itu ia luapkan saat hadir di acara Film Independent Spirit Awards 2020.

Dalam Film Independent Spirit Awards, Sandler dinobatkan sebagai Best Male Lead untuk perannya di Uncut Gems. Dalam pidato kemenangannya, aktor 53 tahun tersebut melontarkan ejekannya pada tim The Academy, penyelenggara Oscar.

"Kalian tahu, beberapa minggu lalu aku 'dihina oleh The Academy' (dengan tidak dimasukkan ke nomasi). Hal itu sedikit mengingatkanku saat SMA dan diabaikan dalam kategori idaman di buku tahunan, Best Looking," cerita Sandler seperti dikutip dari ET Online, Minggu (9/2/20202).

"Tapi teman-temanku menganugerahiku dengan trofi yang lebih rendah, Best Personality. Dan malam ini, saat aku melihat sekeliling ruangan ini, aku sadar Independent Spirit Awards adalah penghargaan Best Personality di Hollywood," sambungnya.

Tak cukup sampai di situ, Sandler secara tersirat menyebut jika mereka yang masuk di Oscar akan dilupakan. "Wajah tampan mereka akan akan dilupakan seiring waktu, sementara kepribadian mandiri kita akan bersinar selamanya," pungkas Sandler.

Oscar 2020 akan digelar pada Minggu, 9 Februari 2020 malam waktu setempat atau Senin, 10 Februari pagi WIB di Dolby Teather, Los Angeles, California. Untuk ke-2 kalinya secara beruntun, Oscar akan berjalan tanpa host.

