LOS ANGELES – Jelang perhelatan Academy Awards, tak sedikit pihak yang heboh memprediksi tentang siapa yang akan membawa pulang Piala Oscar. Namun tak sedikit pula ramalan itu justru meleset.

Kejadian ini pun pernah terjadi sepanjang pagelaran Academy Awards selama 92 tahun terakhir. Melansir Fox, setidaknya ada lima kemenangan paling mengejutkan publik dan tentunya meleset dari prediksi.

1942: Citizen Kane vs How Green was My Valley

Kesalahan prediksi terjadi pada Academy Awards ke-14. Saat Citizen Kane garapan Orson Welles dijagokan para kritikus film untuk meraih Best Picture, malah film How Green was My Valley yang menjadi pemenang.

1991: Kevin Costner Tundukkan Martin Scorsese

Sutradara Kevin Costner mencetak dua kemenangan di Academy Awards ke-63. Selain menjadi Sutradara Terbaik, film garapannya yang berjudul Dances with Wolves berhasil meraih trofi Best Picture. Padahal, film Goodfellas karya Martin Scorsese lebih diunggulkan dalam kategori tersebut.

1977: Rocky Hempaskan Taxi Driver dan All the President's Men Sylvester Stallone berhasil membawa Rocky menjadi Best Picture dalam Academy Awards ke-49. Film yang berkisah tentang petinju asal Philadelphia melawan juara kelas berat Apollo Creed itu berhasil mematahkan harapan Taxi Driver dan All The President's Men membawa pulang Piala Oscar. 1998: Kisah Cinta Mengalahkan Genre Sejarah Banyak yang menganggap trofi Best Picture akan diberikan kepada Saving Private Ryan pada perhelatan Academy Awards ke-71. Namun film yang mengusung sejarah Perang Dunia II itu justru tunduk pada film drama percintaan. Film Shakespeare in Love yang berkisah tentang cerita cinta William Shakespeare dan Viola de Lesseps itu berhasil membawa pulang trofi sebagai film terbaik. 2006: Three 6 Mafia Jadi Grup Hip Hop Pertama Raih Oscar Three 6 Mafia yang berasal dari Memphis, Amerika Serikat mengejutkan dunia saat berhasil mencetak kemenangan di Oscar. Lagu It's Hard Out Here for a Pimp yang menjadi soundtrack film Hustle & Flowberhasil meraih trofi Original Song.*