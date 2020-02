LOS ANGELES – Kirk Douglas sempat meraih penghargaan dalam piala Oscar pada tahun 1996. Penghargaan itu sendiri untuk mengapresiasi 50 tahun Kirk Douglas berkecimpung di Industri film Hollywood.

Kirk Douglas yang saat itu berusia 80 tahun itu pun maju ke panggung untuk menerima piala Oscarnya. Kehadiran Kirk Douglas pun mendapat standing ovation dari para hadirin yang datang ke ajang penganugerahan tersebut.

Douglas kemudian mengucapkan pidatonya di atas panggung. Dia pertama-tama menyinggung keempat putranya yang duduk di bangku hadirin.

“Terima kasih, aku melihat empat putraku bangga kepada pria tua ini. Dan aku bangga bisa menjadi bagian dari Hollywood selama 50 tahun,” ujar Douglas di atas panggung Academy Award 1996 itu.

Tak hanya menyinggung keempat putranya, Douglas juga mempersembahkan penghargaan tersebut kepada sang istri, Anne Buydens. “Tapi ini untuk istriku, aku mencintaimu,” lanjut Douglas.

Menutup pidatonya, aktor asal New York itu pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. “Dan semua, aku mencintai kalian semua untuk tahun-tahun yang indah dan menyenangkan, terimakasih,” tutup Douglas.

Sebelumnya, Douglas juga sempat masuk ke dalam nominasi Oscar lewat filmnya yang berjudul Champion, The Bad and the Beautiful, dan Lust for Life. Namun, dia tidak memenangkan satu pun dari nominasi tersebut.

