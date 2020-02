LOS ANGELES – Kirk Douglas mengembuskan napas terakhir dalam usia lebih dari satu abad. Ayah dari Michael Douglas itu meninggal dunia di usianya yang menginjak 103 tahun, Rabu 5 Februari 2020.

Sebelum menjajaki dunia hollywood, Kirk Douglas ikut bertugas dalam Perang Dunia II di tahun 1941 hingga 1945. Di tengah tugasnya itu, pemilik nama asli Issur Danielovitch Demsky tersebut menikahi teman di American Academy of Dramatic Arts, Diana Dill.

Usai bertugas dalam perang, Kirk Douglas kembali ke New York untuk memulai karier dalam iklan maupun teater. Dia juga mencari peluang melangkah ke Broadway.

Kirk Douglas mendapatkan peran peramanya dalam film Hal B. Wallis, The Strange Love of Martha Ivers (1946). Saat itu, Kirk beradu peran dengan Barbara Stanwyck.

Langkah Kirk Douglas di dunia perfilman Hollywood mulai menemukan titik terang. Dia 3 kali dinominasik di Oscar untuk filmnya yang berjudul Champion, The Bad and the Beautiful, dan Lust for Life. Namun, dia tak memenangkan satu pun Oscar dari tiga film tersebut.

Pada tahun 1996, Kirk Douglas mendapatkan penghargan khusus 50 years as a moral and creative force in the motion picture community. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi kariernya yang dia rintis selama 50 tahun.

Kirk Douglas juga sempat lolos dari maut ketika helikopter yang dia tumpangi mengalami kecelakaan di tahun 1991. Dia menjadi satu-satunya penumpang selamat di antara dua korban meninggal.

Lima tahun berselang, kondisi kesehatan Douglas mulai menurun. Aktor kelahiran Amsterdam, New York itu mengalami serangan stroke di tahun 1996.

Douglas meninggal dunia pada 5 Februari 2020 di California, Amerika Serikat. Kabar duka kematian Douglas dibagikan oleh sang putra, Michael Douglas melalui unggahan di Instagram pribadinya.

