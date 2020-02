JAKARTA – Aktor Hollywood sekaligus putra Kirk Douglas, Michael Douglas membagikan sebuah kenangan bersama sang ayah. Menurut Michael, momen tersebut diabadikan di perayaan ulang tahun terakhir ayah 4 putra tersebut.

Dalam foto tersebut, Kirk Douglas terlihat duduk disebuah kursi dan didampingi oleh istrinya, Anne Buydens. Douglas juga dikelilingi oleh anggota keluarganya yang lain.

Melengkapi unggahannya, Michael Douglas pun menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Michael Douglas kembali mengingat kata-kata yang diucapkan untuk sang ayah.

“Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas (Biarkan saya akhiri dengan kata-kata yang saya katakan padanya di hari ulang tahun terakhirnya. Ayah, aku sangat mencintaimu dan aku sangat bangga menjadi putramu),” tulis Michael Douglas.

Selain itu, Michael Douglas juga menyebutkan jika sang ayah melewati hari-harinya dengan baik. Kirk Douglas juga meninggalkan warisannya berupa film-film yang bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya.

“Dia (Kirk) meninggalkan warisan dalam bentuk film yang akan bertahan selama beberapa generasi yang akan datang, Dia juga dikenal sebagai dermawan terkenal yang bekerja untuk membantu masyarakat dan membawa perdamaian di muka bumi,” tutup Michael Douglas.

Kirk Douglas, meninggal dunia pada 5 Februari 2020 waktu California, Amerika Serikat. Kabar duka tersebut disampaikan oleh sang putra, Michael Douglas lewat unggahan di Instagram pribadinya.

