JAKARTA – Kirk Douglas menjadi salah satu aktor Hollywood yang usianya mencapai lebih dari satu abad. Pemain film Paths of Glory ini meninggal dunia dalam usia 103 tahun pada 5 Februari 2020.

Selain Kirk Douglas, rupanya terdapat beberapa aktor Hollywood yang usianya menginjak satu abad. Berikut, 3 Selebritis Hollywood yang panjang umur dan masih aktif di usia senjanya.

1. Kirk Douglas

Kirk Douglas lahir di Amsterdam, New York pada 9 Desember 1916. Dia mulai debut di industri film Hollywood melalui The Strange Love of Martha Ivers pada 1946.

Berkarier selama kurang lebih 62 tahun, Kirk Douglas telah membintangi setidaknya 50 film layar lebar. Film terakhirnya berjudul Empire State Building Murders di tahun 2008.

Kirk Douglas meninggal dunia pada 5 Februari 2020. Ayah dari aktor Michael Douglas itu berpulang di usia 103 tahun.

2. Norman Lloyd Aktor Hollywood lainnya yang usianya mencapai lebih dari 100 tahun yaitu Norman Lloyd. Pria kelahian New Jersey itu saat ini berumur 105 tahun. Norman Llyod lahir pada 8 November 1914. Dia mulai menapaki dunia keartisan sejak 1920 hingga sekarang. Setidaknya 70 judl film dan serial televisi dibintangi oleh ayah dari Josie Lloyd ini. 3. Earl Cameron Earl Cameron menjadi aktor Hollywood lainnya yang menginjak usia lebih dari satu abad. Cameron sendiri saat ini berusia 102 tahun. Pemain film The Queen itu sendiri lahir di Pembroke, Berumda pada 8 Agustus 1917. Earl Cameron aktif di dunia hiburan Hollywood sejak 1951 hingga 2013.