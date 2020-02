LOS ANGELES – Academy Awards ke-92 siap dihelat, 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat. Secara khusus, akan ada segmen ‘In Memoriam’ untuk mengenang Kobe Bryant.

Segmen tersebut dikatakan Stephanie Allain, produser Academy Awards ke-92 menjadi bagian penting dari perhelatan tersebut. Sebab ini menjadi penghormatan kepada mereka yang telah pergi dan berjasa di dunia perfilman.

Bagi Stephanie Allain, Kobe Bryant bukan hanya atlet legendaris, tapi juga bagian dari perfilman dunia. "Untuk itu, dia akan 'dipeluk' dalam segmen In Memoriam," ujar Stephanie Allain, produser Academy Awards ke-92 seperti dikutip dari Pop Culture, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Natalie Portman hingga Tom Hanks jadi Line Up Terakhir Presenter Oscar 2020

Seperti diketahui, Kobe Bryant menjadi atlet basket pertama yang meraih Piala Oscar di kategori Animated Short Film melalui Dear Basketball.

Selain Dear Basketball, Kobe Bryant juga sempat bermain dalam beberapa film. Film-film tersebut antara lain Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall, Nowitzki. The Perfect Shot dan The Black Mamba.

Mengutip Goldderby, Jack Nicholson diprediksi memimpin penghormatan untuk mendiang Kobe Bryant. Aktor Batman (1989) ini merupakan penggemar LA Lakers, klub dari Bryant. Selain itu sepak terjangnya sepanjang Oscar, tercatat aktor 82 tahun ini menduduki 12 nominasi dan pernah membawa pulang tiga piala Oscar.