JAKARTA - Film Three Days to Kill menceritakan seorang mata-mata internasional yang memilih untuk tetap menjadi seorang bapak, meski harus berurusan dengan teroris paling kejam.

Film Three Days to Kill berawal dari seorang agen mata-mata bernama Ethan Runner yang diperankan Kevin Costner, memiliki penyakit kanker otak. Di masa tersebut, Ethan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan mantan istrinya, Tina (Connie Nielsen).

Tidak hanya itu, Ethan memutuskan untuk mengasuh Zooey, sang putri dari hubungannya dengan Tia. Namun, pekerjaan tetap meminta Ethan untuk tetap berlanjut. Dia pun bertekad untuk meyelesaikan misi terakhirnya meski dalam kondisi mengasuh Zooey.

Baca juga: Film Sicario, Aksi Perburuan Kartel Narkoba Meksiko

Alhasil, Ethan harus mengangkat telepon dari sang anak meski sedang mengiterogasi orang. Bahkan, Ethan tetap harus menjemput Zooey meski di dalam bagasi mobilnya terdapat orang yang ingin diinterogasinya.

Lantas bagaimana dengan nasib Ethan selanjutnya? Apakah dia mampu menyelesaikan tugas terakhirnya untuk membunuh teroris paling kejam di dunia? Apakah dia bisa mengasuh anaknya yang sudah berusia remaja?

Film Three Days to Kill merupakan film dari arahan McG dan naskah ditulis oleh Adi Hasak. Film Three Days to Kill dibintangi oleh Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen.

(kem)