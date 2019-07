LOS ANGELES - The Mandarin yang bakal diperankan oleh Tony Leung akan menjadi lawan dari Sang-Chi (Simu Liu) dalam film Sang-Chi: The Legend of Ten Rings.

Sebelumnya jaringan kriminal dari The Mandarin yaitu The Ten Rings pernah dimunculkan dalam film Iron Man (2018), namun karakter The Mandarin belum dimunculkan secara eksplisit kala itu.

Ten Rings sendiri telah menjadi sebuah organisasi multinasional, di mana setiap anggotanya mampu berbicara berbagai bahasa termasuk Arab, Inggris, Rusia, Hungaria, Mongolia, Urdu, Dari dan Farsi.

Dalam film Iron Man, Ten Rings beroperasi di Afghanistan dan dipimpin oleh Raza (Faran Tahir), dirinya membuat kontrak dengan Obadiah Stane yang dahulu dikenal sebagai teman baik Tony Stark sebelum akhirnya berkhianat.

Stane meminta Raza untuk menculik dan membunuh Tony Stark. Namun, bukannya membunuh Stark, Raza malah meminta sosok di balik Iron Man tersebut membuat sebuah senjata. Dengan kecerdasan Stark, ia justru membuat sebuah pakaian yang diperlengkapi dengan senjata dan membuatnya berhasil kabur.

Beberapa waktu setelah kaburnya Stark, Ten Rings menemukan senjata yang digunakan Stark untuk kabur, dari situlah Ten Rings mempelajari rahasia kehebatan Stark. Singkat cerita, Ten Rings mendapatkan konfrontasi dari SHIELD saat Nick Fury mengirimkan United States Navy Seals team menuju kapal yang ditumpangi Ten Rings.

Dalam peristiwa tersebut Iron Man turut hadir untuk membasmi jaringan teroris tersebut dan menyalamatkan tim penyelam US Navy, namun perjalanan Ten Rings dalam Marvel Cinematic Universe masih terus berlanjut.

Masih belum ada informasi lebih lanjut tentang perjalanan Mandarin dan jaringan terorisnya Ten Rings, namun hal itu akan segera terungkap dalam film Sang-Chi; The Legend of Ten Rings yang akan dirilis pada 21 Juli 2021.