JAKARTA - Film London Has Fallen merupakan lanjutan dari Film Olympus Has Fallen. Kedua film ini masih menceritakan aksi heroik pasukan pengawal presiden mengamankan orang nomor 1 di Amerika Serikat (AS).

Film London Has Fallen dimulai dengan meninggalnya Perdana Menteri Inggris James Wilson. Sejumlah petinggi negara, salah satunya Presiden AS Benjamin Asher (Aaron Eckhart) menghadiri prosesi pemakaman James di Di Katedral St. Paul, Inggris.

Asher didampingi agen Secret Service / sahabatnya Mike Banning (Gerard Butler) serta staf Asher, berangkat ke London. Mereka percaya dengan keamanan di lokasi pemakaman.

Belum prosesi pemakaman dimulai, sekelompok teroris ternyata sudah mempersiapkan diri untuk melakukan aksi teror. Kelompok teroris yang dikomandoi Barkawi memulai serangan kepada para petinggi negara.

Aksi dimulai dengan bom yang menghancurkan limusin pemimpin perdana menteri Kanada. Tentara bayaran menyamar sebagai penjaga kerajaan dan petugas polisi mulai menembaki warga sipil dan para pemimpin dunia lainnya.

Kanselir Jerman wanita dibunuh oleh dua orang di Istana Buckingham. Perdana menteri Jepang dan sopirnya terbunuh di sebuah jembatan ketika dua pembom bunuh diri meledakkan kedua sayap pendukung dan membiarkan jembatan itu jatuh ke sungai.

Perdana menteri Italia terbunuh saat berdiri di atas Biara Westminister. Sedangkan Presiden Prancis terbunuh di kapalnya ketika seorang pembom bunuh diri lainnya mengangkut tongkang berisi bahan peledak di dekat perahunya.

Sementara itu, Mike berusaha melindungi Asher untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Tidak sampai disitu, para teroris mulai menyerang wilah lainnya di London seperti Jam Big Ben dan Tower Bridge di atas Sungai Thames.

Mike dan Asher berhasil melarikan diri dan menuju rumah agen MI6 Jacqueline "Jax" Marshall (Charlotte Riley), yang sangat dikenal Mike. Jax masuk ke komputernya dan mengetahui bahwa Barkawi ada di balik seluruh plot. Di sana, Mike meminta bantuan kepada Wakil Presiden Allan Trumbull (Morgan Freeman). Dia mengatakan akan mengirimkan bantu bernama tim Delta. Tidak berselang lama, di kamera keamanan terlihat beberapa pria bersenjata tiba di lokasi persembunyian. Mike mencurigai tim yang akan melakukan penyelamatan. Pria-pria itu tidak berkeringat meski mengenakan pakaian berat. Mereka menyadari bahwa para teroris mencegat pesan mereka dan siap menyerang. Apakah Mike dan Asher bisa keluar dari kepungan aksi teroris? Bagaimana mereka menyelamatkan diri dari aksi tersebut? Disitat IMDB, Film London Has Fallen pertama kali dirilis 4 Maret 201. Film dengan budget USD60 juta ini, sukses dan memperoleh pendapatan USD205 juta. Film London Has Fallen disutradarai Babak Najafi dan di bintangi di antaranya Gerard Butler , Aaron Eckhart , Morgan Freeman.