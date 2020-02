JAKARTA - Film He Who Dares: Downing Street Siege merupakan lanjutan dari Film He Who Dares. Jika sebelumnya anggota khusus angkatan darat Inggris (SAS) menyelamatkan putri dari Perdana Menteri Inggris, kali ini SAS harus menyelamatkan negara.

He Who Dares: Downing Street Siege memiliki alur cerita yang sama mengenai aksi terorisme. Kali ini dikisahkan seorang teroris bernama Alexander Holt berhasil melarikan diri dari rumah sakit.

Memanfaatkan seorang perawat di rumah sakit tersebut, Holt mampu menelpon teman-temannya untuk aksi pembebasannya. Sejumlah pria bersenjata datang membunuh banyak orang lalu membawa Holt ke tempat yang aman.

Selang beberapa waktu, Holt tiba-tiba muncul dan menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh kepala pemerintahan Whip. Tuang ruamh yang melihat keberadaan Holt, berusaha menemuinya di sebuah ruangan.

Dalam ruangan tersebut, Holt membunuh Whip untuk mengambil kartu keamanan yang nantinya kartu ini bisa digunakan untuk membuka gedung di 10 Downing Street.

Sekadar diketahui, 10 Downing Street merupakan gedung paling aman di Inggris. Di sini, Holt bermaksud menguasainya dan memulai aksi jahatnya. Ia pun memaksa pemerintah memasukkan 104 juta pondsterling ke dalam rekening pribadinya.

Geram dengan aksi Holt, Pemerintah Inggris kembali mengutus Mayor Christopher Lowe. Padahal sebelumnya, Lowe diberhentikan dari tugasnya di SAS saat misi penyelamatan putri Perdana Menteri.Ia dinilai mengabaikan perintah atasan dan banyak menewaskan rekannya sendiri.

Ia pun diperintahkan menguasai 10 Downing Street dan menghabisi Holt serta kompolotannya. Mampukah Lowe menyelesaikan misi ini? Atau Lowe akan terbunuh dari aksi serangan teroris tersebut? Baca juga: Film Triple 9, Aksi Polisi yang 'Korbankan' Rekannya untuk Uang Film He Who Dares: Downing Street Siege disutradarai Paul Tanter. Disitat dari IMDB, Film yang dirilis tahun 2014 ini menghabiskan dana USD3 juta. Film Film He Who Dares: Downing Street Siege berdurasi 87 menit.