LONDON – British Academy Awards (BAFTA) ke-73 selesai digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris pada 2 Februari 2020 waktu setempat. Ada 24 nominasi yang dibacakan di ajang penghargaan tersebut.

1917, film yang mengambil setting Perang Dunia I memenangkan Best Picture. Film yang disutradari Sam Mendes ini berhasil menghempaskan Joker, The Irishman, Once Upon a Time In Hollywood hingga Parasite.

1917 menjadi yang terbanyak membawa pulang trofi BAFTA 2020 dengan 6 kemenangan lain. Kategori lain yang dimenangkan 1917 adalah Outstanding British Film, Director, Cinematography, Production Design, Sound, dan Special Visual Effect.

Sementara itu, peraih trofi Leading Actress dimenangkan Renée Zellweger berkat film Judy. Sedangkan Joaquin Phoenix meraih piala Leading Actor atas perannya di film Joker.

Melansir Variety, Senin (3/2/2020), Okezone merangkum 24 daftar pemenang BAFTA 2020. Berikut daftar lengkapnya: Best Film: 1917 Outstanding British Film: 1917 Outstanding Debut By A British Writer, Director Or Producer: Bait Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers) Film Not In The English Language: Parasite Documentary: For Sama Waad Al-Kateab Animated Film: Klaus Director: 1917 Sam Mendes Original Screenplay: Parasite Adapted Screenplay: Jojo Rabbit Leading Actress: Renée Zellweger (Judy) Leading Actor: Joaquin –Phoenix (Joker) Supporting Actress: Laura Dern (Marriage Story) Supporting Actor: Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood) Original Score: Joker - Hildur Guđnadóttir Casting: Joker - Shayna Markowitz Cinematography: 1917 - Roger Deakins Editing: Ford V Ferrari - Andrew Buckland, Michael Mccusker Production Design: 1917 - Dennis Gassner, Lee Sandales Costume Design: Little Women - Jacqueline Durran Make Up & Hair: Bombshell - Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan Sound: 1917 - Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson Special Visual Effects: 1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy British Short Animation: Grandad Was A Romantic British Short Film: Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl) Ee Rising Star Award: Michael Ward