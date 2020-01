LOS ANGELES - Ajang Academy Awards ke-92 mengumumkan nama baru yang didapuk sebagai presenter atau pemberi trofi Oscar. Informasi itu disampaikan Lynette Howell Taylor dan Stephanie Allain, produser dari perhelatan tersebut.

Nama-nama tersebut di antaranya Gal Gadot (Wonder Woman) Zazie Beetz (Joker), Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins Returns), Anthony Ramos (A Star Is Born), Mark Ruffalo (Hulk), Kelly Marie Tran (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Lainnya seperti Timothée Chalamet (The King) Mindy Kaling (Ocean's Eight), Will Ferrell (Elf), Julia Louis-Dreyfus (National Lampoon's Christmas Vacation), dan Kristen Wiig (Ghostbusters).

“Kami sangat senang menyambut para artis berbakat ini untuk membantu perayaan (penghargaan) film tahun ini,” ujar Lynette Howell Taylor dan Stephanie Allain seperti dikutip dari website resmi Oscars 2020, Kamis (30/1/2020).

Sebelumnya, ajang penghargaan Academy Awards telah menyebutkan empat nama pemberi penghargaan. Pertama, Rami Malek yang tahun lalu memenangkan nominasi Aktor Terbaik, juga Mahershala Ali sebagai Aktor Pendukung Terbaik.

Sementara dua lainnya adalah Olivia Colman sebagai Aktris Terbaik dan Regina King menyabet trofi Aktris Pendukung Terbaik di Oscar 2019. Namun pemberi penghargaan di Academy Awards ke-92 tersebut masih akan terus bertambah. Informasi tersebut akan dibagikan dalam beberapa minggu kedepan.

Sebab seperti diketahui, Oscar tahun ini digelar tanpa host. Hal itu diumumkan langsung Presiden ABC Entertainment, Karey Burke. "Bersama dengan Academy, kami telah memutuskan bahwa tidak akan ada pemandu acara seperti gelaran di tahun lalu," kata Burke.