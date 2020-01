JAKARTA - Band progresif metal Amerika, Dream Theater akan menggelar konser di Jakarta. Band yang kini dihuni oleh Jordan Rudess, John Petrucci, James LaBrie, John Mhyung dan Mike Mangini ini rencananya menggelar konser di Allianz Ecopark, Ancol, pada 16 April 2020.

Kedatangan Dream Theater ke Indonesia kali ini adalah dalam rangka merayakan 20 tahun album mereka yang berjudul Scenes from A Memory. Pengumuman konser Dream Theater ini juga sudah dikonfirmasi oleh Rajawali Indonesia selaku promotor.

"Confirmed!!! Dream Theater Live in Concert The Distance Over Time Tour 2020. Celebrating 20 Years of Scenes from A Memory," tulis akun resmi Rajawali.

Tiket sendiri sudah bisa dipesan lewat aplikasi yang tercantum di pengumuman itu. Harga tiket presale untuk kategori Festival A dibanderol seharga Rp 700 ribu dan Festival B seharga Rp 400 ribu.

Sementara itu tiket untuk reguler sale dipatok senilai Rp 900 ribu untuk Festival A dan Rp 600 ribu untuk Festival B.

Bagi Anda yang kehabisan tiket, pihak penyelenggara masih menyediakan tiket di hari konser berlangsung namun dengan harga sekitar Rp 1,5 juta untuk Festival A dan Rp 900 ribu untuk Festival B.

Ini bukan kali pertama Dream Theater memasukkan Indonesia sebagai salah satu penyelenggara konser turnya. Dream Theater terakhir kali manggung di Indonesia pada JogjaROCKarta tahun 2017.

