LOS ANGELES – Film Bad Boys for Life sukses mempertahankan posisinya di puncak box office Amerika Utara, untuk periode 24-26 Januari 2020. Film yang dibintangi Will Smith itu meraih pendapatan sebesar USD34 juta atau setara Rp462,6 miliar.

Meski berada di puncak peringkat, namun performa film itu tak semulus debutnya. Melansir Box Office Mojo, pendapatan Bad Boys for Life merosot hampir 45,6 persen dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai USD62,5 juta.

Film 1917 membuntuti Bad Boys for Life dengan pendapatan sebesar USD15,8 juta (Rp215 miliar). Film yang meraih trofi Golden Globes 2020 itu juga mengalami penurunan pendapatan dibandingkan pekan lalu yang mencapai USD21,9 juta.

Pendapatan Dolittle yang berada di peringkat ketiga juga mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis, mencapai 42,8 persen. Pekan ini, film terbaru Robert Downey Jr itu hanya bisa mengumpulkan pendapatan sebesar USD12,5 juta.

Baca juga: Dituduh Monopoli Bioskop, Frozen 2 Tuai Protes di Korea Selatan

Sementara posisi keempat dan kelima masing-masing diisi oleh The Gentlemen dengan pendapatan USD11 juta dan Jumanji: The Next Level yang mengumpulkan penghasilan sebesar USD7,9 juta.

Berikut daftar 10 besar box office Amerika Utara periode 24-26 Januari 2020 seperti dilansir dari Box Office Mojo:

1. Bad Boys for Life – USD34 juta (Rp462,6 miliar)

2. 1917 – US15,8 juta (Rp215 miliar)

3. Dolittle – Rp12,5 juta (Rp170 miliar)

4. The Gentlemen – USD11 juta (Rp150,1 miliar)

5. Jumanji: The Next Level – USD7,9 juta (Rp107,5 miliar)

6. The Turning – USD7,3 juta (Rp99,3 miliar)

7. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker – USD5,1 juta (Rp70,3 miliar)

8. Little Woman - USD4,7 juta (Rp63,9 miliar)

9. Just Mercy – USD4 juta (Rp55,1 miliar)

10. Knives Out – USD3,6 juta (Rp49,6 miliar)*