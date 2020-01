Chord gitar lagu / Kunci gitar lagu Erie Suzan - Muara Kasih Bunda

Intro : Am G C, Dm..G..

Em..A..Dm..G..

(C) (F) (Em)

Bunda......engkaulah muara kasih dan Sayang

(Dm) (Am)

...apapun pasti kau lakukan..

(Bb) (C) Am G C ....

...demi anakmu yang tersayang....

(C) (F) (Em)

Bunda......tak pernah kau berharap budi balasan

(Dm) (Am)

...Atas apa yang kau lakukan...

(Bb) (C)

...untuk diriku yang kau Sayang...

(Dm) (Em)

..saat diriku dekat dalam sentuhan..

(G) (Am)

peluk kasihmu nan sayang...

(Dm) (Em)

..saat ku jauh dari jangkauan...

(F) (G)

..Do’a mu kau sertakan...

[Reff:]

Am-Bm C

......maafkan diriku bunda

Bb F

..Kadang tak sengaja ku membuat

Bb C

relung hatimu terluka...

Am-Bm C

.......kuingin.. kau tau Bunda

Bb F

..betapa kumencintai mu

Bb C

Lebih dari segalanya

( F) (Em)

kumohon restu dalam langkah ku

(F) (Bb) (C)

bahagiaku seiring Doamu

Music : C Am G C,Dm Em

Fm..C..D#m..C#..

C..Fm..G C

Suling : C..Em..F..G..Am..G..C..

Dm..Em..F..C..

(C) (F) (Em)

Bunda......tak pernah kau berharap budi balasan

(Dm) (Am)

...Atas apa yang kau lakukan...

(Bb) (C)

...untuk diriku yang kau Sayang...

(Dm) (Em)

..saat diriku dekat dalam sentuhan..

(G) (Am)

peluk kasihmu nan sayang...

(Dm) (Em)

..saat ku jauh dari jangkauan...

(F) (G)

..Do’a mu kau sertakan...

[Reff:]

Am-Bm C

......maafkan diriku bunda

Bb F

..Kadang tak sengaja ku membuat

Bb C

relung hatimu terluka...

Am-Bm C

.......kuingin.. kau tau Bunda

Bb F

..betapa kumencintai mu

Bb C

Lebih dari segalanya

( F) (Em)

kumohon restu dalam langkah ku

(F) (Bb) (C)

bahagiaku seiring Doamu

(C) (F) (Em)

Bunda......engkaulah muara kasih dan Sayang

(Dm) (Am)

...apapun pasti kau lakukan..

(Bb) (C) Am G C ....

...demi anakmu yang tersayang....

(ABD)