LOS ANGELES - Grammy Awards dibuka dengan pengumuman kemenangan delapan kategori. Lady Gaga memberikan kejutan dengan meraih dua kemenangan dari lagunya dalam film A Star is Born.

Film tersebut meraih trofi Best Compilation Soundtrack, sementara lagu I'll Never Love Again membawa pulang trofi Best Song Written for Visual Media. Seperti Gaga, Lizzo memenangkan dua penghargaan: Urban Contemporary Album untuk 'Cuz I Love You' dan Traditional R&B Performance (Jerome).

Lagu Old Town Road yang dinyanyikan Lil Nas X bersama penyanyi Billy Ray Cyrus meraih trofi Best Pop/Duo Group dan Best Music Video. Sementara 'Homecoming', konser spesial Beyonce membawa pulang Best Spoken Word Album.

Baca Juga: Buka Grammy Award, Lizzo Beri Persembahan untuk Kobe Bryant

Nipsey Hussle, rapper yang tewas tertembak pada Maret 2019 memenangkan Grammy perdananya. Dia didapuk sebagai Best Rap Performance untuk lagu Racks in the Middle.

Grammy akan memberikan tribute khusus untuk sang rapper yang dibawakan oleh Kirk Franklin, DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch, dan YG.

DUKA UNTUK KOBE BRYANT Kabar kematian Kobe Bryant akibat kecelakaan helikopter pada 26 Januari 2020 menjadi duka di tengah 'pesta' Grammy. Staples Center yang menjadi venue ajang tahunan itu mendadak hening. Staples Center merupakan venue di mana Bryant menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Los Angeles Lakers. "Di Staples Arena, di mana Kobe menciptakan banyak kenangan untuk kita semua," ungkap John Legend lewat Twitter. Dia menambahkan, "Bersiap untuk memberikan tribute untuk pria luar biasa lainnya yang meninggalkan kita terlalu dini, Nipsey Hussle. Terkadang, hidup bisa menjadi sangat tidak masuk akal dan brutal."