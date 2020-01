LOS ANGELES - Taylor Swift dilaporkan absen dalam perhelatan Grammy Awards, 26 Januari 2020. Informasi tersebut dikabarkan sejumlah media asing pada Sabtu (25/1/2020).

Melansir USA Today, Taylor Swift memang 'dalam konfirmasi' (TBA) sebagai pengisi acara yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Meski tidak tampil sebagai pengisi acara, nama pelantun Lover ini tertulis di kursi penonton berdampingan dengan BTS hingga Beyonce serta Jay-Z yang berada di depannya.

Mantan kekasih Taylor Lautner itu mendapatkan tiga nominasi Grammy Awards untuk Song Of the Year (Lover), Best Solo Performance (You Need to Calm Down) dan Vocal Album (Lover).

Sayangnya, meskipun Swift memenangkan trofi tersebut ia tak akan bisa berpidato di Grammy Awards ke-62 tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Taylor Swift terkait absennya ia di Grammy Awards. Namun melansir CBS, hal itu berkaitan dengan pemecatan Debora Dugan, CEO Recording Academy pada 22 Januari. Baca Juga: Celana Mulan Jameela saat Rapat DPR Tuai Cibiran Netizen Beragama Islam, Tunangan Deddy Corbuzier Rayakan Imlek Ini menjadi tahun keempat absennya Taylor Swift di Grammy Awards sejak tahun 2017. Ia muncul di ajang tersebut pada 2016 saat menyanyikan Out of the Woods di album 1989. Walaupun absen secara berturut-turut, namun prestasi Swift di Grammy Awards patut diacungi jempol. Setidaknya sejak tahun 2008, penyanyi 30 tahun itu memborong 10 trofi di ajang tersebut.