LOS ANGELES - Kabar tak menyenangkan datang dari dua penyanyi asal Amerika yakni Justin Bieber dan Taylor Swift. Gara-gara sang pelantun Look What You Made Me Do itu, Justin diminta keluar dari Dougpound Gym, Hollywood, Amerika Serikat.

Dilansir Okezone dari TMZ pada Selasa (21/1/2020), Justin diminta keluar dari tempat gym tersebut karena Taylor sudah membuat janji sebelumnya untuk berolahraga di sana. Menurut sumber, perempuan 30 tahun itu memang ingin berlatih secara eksklusif dengan pelatih di tempat gym itu.

Justin tampaknya memang berada di tempat dan waktu yang salah. Pasalnya, suami Hailey Baldwin itu tak membuat janji terlebih dahulu sebelum mendatangi tempat gym.

Kendati demikian, Justin dikatakan tak mengetahui bahwa ia diminta keluar dari gym karena Taylor Swift. Sumber mengatakan bahwa setelah Justin pergi, orang lainnya yang tersisa di tempat itu juga diminta untuk keluar.

Seperti diketahui sebelumnya, hubungan antara Justin Bieber dan Taylor Swift memang kurang akur pada Juli 2019 lalu. Baca Juga: Justin Bieber Divonis Idap Penyakit Lyme Taylor sempat membeberkan permasalahannya dengan manajer Justin, Scoter Braun, di blognya. Ia mengaku bahwa Scoter telah mencuranginya dalam hak cipta album. Justin Bieber pun tak terima dengan pernyataan Taylor. Ia membela Scoter dan menyebut bahwa manajernya itu tak ada kaitannya dengan permasalahan itu. (edh)