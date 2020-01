JAKARTA - Film 1917 menceritakan misi heroik dua orang prajurit muda dari Inggris, Schofield (George MacKay) dan Blake (Charles Chapman), di perang dunia I. Mereka diminta untuk menyampaikan pesan kepada pasukkan lainnya dan mencegah gugurnya nyawa ribuan tentara.

Film 1917 berawal dari kabar mundurnya tentara Jerman dari sektor Front Barat di utara Prancis. Namun dalam pengamatan di udara, ternyata tentara pasukan Jerman tidak mundur. Mereka membuat jebakan dan siap untuk menghabisi prajurit Inggris yang akan masuk ke wilayah tersebut.

Mengetahui hal tersebut, pasukkan Inggris berusaha untuk memberi tahu tentara di Batalyon II untuk membatalkan serangan di wilayah Front Barat di utara Prancis. Sayangnya, saluran telefon dan berbagai macam komunikasi terputus, hingga Jenderal Erinmore pun mengutus dua prajurit pilihannya untuk menyampaikan berita tersebut.

"Saudara kamu ada di Batalyon II dan berada di dalam jebakan. Tugas kalian mengirim pesan untuk membatalkan serangan besok. Jika gagal, kita akan kehilangan 1.600 prajurit, dan saudaramu salah satu di antaranya," kata Jenderal Erinmore dalam arahannya.

Schofield dan Blake pun berkejaran dengan waktu. Aksi ini bukan hanya soal menyampaikan pesan, namun perjuangan dua prajurit ini harus melintasi wilayah musuh dan berbagai wilayah mematikan lainnya untuk mencegah pembunuhan masal.

Film 1917 mendapat sejumlah piala dalam kategori Film Terbaik atau Best Motion Pictures – Drama di Golden Globe ke-77 tahun 2020. Film arahan Sam Mendes dengan Krysty Wilson-Cairns ini mampu mengalahkan film lainnya, The Irishman, Joker, Marriage Story, dan The Two Popes.